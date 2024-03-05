سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

يحرص عشاق الذهب والمحبين معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5/ 3/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم بالتعاملات الصباحية على آخر ارتفاع سجله المعدن الأصفر في تداولات أمس والتي صعد خلالها المعدن الأصفر على خلفية الارتفاع العالمي لأسعار الذهب.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5/ 3/ 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

ورغم ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المصرية في تداولات اليوم، إلا أنه يكون مازال عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر لعام 2023، حيث بلغ المستويات الآتية:

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن مبلغ 3165 جنيها للشراء و3108 جنيهات للبيع ويكون (هذا السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2770 جنيهًا للشراء و2720 جنيها للبيع وتكون (هذا السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2374 جنيهًا للشراء و2331 جنيها للبيع ويكون (هذا السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 22160 جنيها للشراء ومبلغ 21760 جنيها للبيع ويكون (هذا السعر غير شامل المصنعية).

سعر الذهب اليوم بالدولار

ارتفع سعر الذهب، اليوم الثلاثاء، بالسوق العالمي وذلك بالتزامن مع تراجع الدولار، عقب زيادة حالة عدم اليقين السياسي وذلك قبل أول مناظرة للانتخابات الرئاسية ما بين دونالد ترامب وجو بايدن، وتكون بالإضافة لمزيد من التوقعات بخفض سعر الفائدة الأمريكية في شهر يونيو المقبل.

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وبحلول الساعة الـ 10:00 مساءً تكون بتوقيت القاهرة ارتفع السعر الفوري للذهب حوالي 1.44% إلى 2116.10 دولار للأوقية، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تكون 1.38% إلى قيمة 2124.70دولار، وانخفض مؤشر الدولار (DYX) لحوالي 0.03% مقابل العملات المنافسة.