للجرام والأونصة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مع بداية تعاملات الصباح يحرص عشاق الذهب والشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-3-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب اليوم عقب انخفاض جديد شهده أمس، إذ أن تراجع عيار 21 وهو الأكثر تداولا بمبلغ 20 جنيها، بعد انخفاضه أمس بمقدار قيمة 110 جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4-3-2024 بالجنيه المصري والدولار

وفيما يلي تستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين، وفقًا لآخر مستويات معلنة من خلال الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب في مصر

استقر سعر الذهب عيار 24، اليوم الإثنين 4 مارس 2024، نحو مبلغ 3165.7 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم الإثنين 4 مارس 2024، نحو قيمة 2770 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، إلى مبلغ 2374.2 جنيه.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الاثنين 4 مارس 2024، نحو مبلغ 22160 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 4 مارس 2024 عند مبلغ 2083.3 دولار.

توقعات أسعار الذهب

وشهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي لتغلق فوق مستويات هامة قد يفتح لها الباب لتسجيل المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، بعد عودة التوقعات إلى التزايد أن الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة بحلول منتصف العام في ظل تأثر الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكل سلبي بسبب استمرار الفائدة مرتفعة.

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من جهة أخرى استمر التذبذب هو السائد في تداولات الذهب المحلي الذي تحرك في نطاق ضيق يوم أمس ولكنه يميل إلى الهبوط، على الرغم من ارتفاع كبير في سعر الأونصة العالمية، الأمر الذي يدل على تأثر الذهب المحلي بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتوقعات الأسواق لحدوث تحريك قريب في سعر الصرف الرسمي.