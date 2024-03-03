الأحد 03 مارس 2024
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عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

الذهب
الذهب

كشف الدكتور هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الدولار في السوق السوداء، وسعر الذهب المحلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن عوامل التأثير على الذهب سعر صرف الجنيه المصري وسعر الوقية أو الأنصة عالميًا وسعر الدولار في السوق المحلية، وبتحرك أي منهم يؤثر على الذهب.

وأضاف: "شراء الذهب الآن أفضل من البيع، والذهب استثمار طويل المدي، اشتري واركنه سنة ومتشغلش بالك لأنه استثمار طويل المدي".

وأكمل: "المعروض حاليًا من الذهب كبير فحدث تراجع في الأسعار، وهناك استقرار نسبي في أسعار الذهب وهذه المستويات جيدة للشراء".

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