كرم جبر: مصر الدولة الوحيدة الناجية من كارثة الربيع العربى

كشف كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، عن عمق العلاقات المصرية الإماراتية.

وقال خلال لقائه ببرنامج" مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي نجت من كارثة الربيع العربي.

وأضاف أن الإمارات دولة محبة لمصر ودائمًا تتدخل لمساندتها في الظروف الصعبة.

وتابع: الشيخ محمد بن زايد استمر فى مواقفه الداعمة لمصر، وعندما اشتدت الأزمة الدولارية خلال الشهور الأخيرة، وعمد البعض إلى فرض الحصار على مصر، كان بن زايد حاضرًا وضخ مليارات الدولارات على الفور لفك الأزمة والحصار من خلال مشروع "رأس الحكمة".