متحدث الوزراء: مصر لديها مكانة خاصة لدى منظمة الفاو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مدير عام منظمة الفاو يأتي في إطار التعاون بين مصر والفاو، موضحا أن مصر عضو بالفاو والتعاون مستمر منذ عقود.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الخلاصة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن هناك تعاونا بين مصر والفاو في الجانب الغذائي ونقل أحدث أساليب الزراعة، لافتا إلى أن مصر لها أهمية خاصة لدى المنظمة لأنها تستضيف مكتبا وطنيا للمنظمة بالقاهرة.

وأردف "الحمصاني" أن مجالات التعاون تمثل العديد من الجوانب بين مصر ومنظمة الفاو، مواصلا حديثه: "تم تبادل التوقيعات خلال الزيارة على البرنامج الخاص بين الجانبين الفترة المقبلة".