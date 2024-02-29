التعليم العالي: ذوي الهمم جزء من المجتمع الجامعي ويتمتعون بمهارات عالية

قال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، ويتمتعون بقدرات وخبرات ومهارات عالية ولا تحتاج إلا لاكتشافها.

أضاف همام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه دينا عصمت عبر قناة dmc، أن هناك 5 مراكز تم إنشائهم لخدمة الطلاب ذوي القدرات الفائقة داخل الجماعات المصرية، وهناك 15 مركزا آخرين يتم افتتاحهم تباعا، وتم افتتاح أول مركز بالوادي الجديد الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قدم خدمات مختلفة للطلاب، إذ جرى دمج الطلاب في أكثر من 38 لعبة رياضية، ومشاركة لأكثر من 600 طالبة وطالبة من ذوي الهمم في مسابقات مختلفة شاركت بها أكثر من 35 جامعة على مستوى الجمهورية.

وتابع: "معهد إعداد القادة له دور كبير جدا في الارتقاء بالطلاب من ذوي الهمم، وفق توجيهات وزير التعليم العالي بالاهتمام بهم ثقافيا واجتماعيا وفكريا وتكنولوجيا وقياديا ومهاريا، لذلك هم مبدعون باختلاف".

ولفت إلى أن يوم 6 مارس سيشهد فعاليات "مبدعون باختلاف" تحت مظلة ملتقى مبادرات ذوي الهمم بالدمج مع الطلاب الآخرين داخل الجامعات المصرية.