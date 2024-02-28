الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الوزراء: معارض "أهلًا رمضان" تستهدف زيادة المعروض من السلع وضبط الأسعار

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معارض أهلًا رمضان 2024، هي جزء من جهود الدولة لزيادة المعروض من السلع، وتوفير السلع الأساسية قبل حلول الشهر الكريم، بالتزامن مع جهود الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا الوكيل، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "معارض أهلًا رمضان ومبادرة كلنا واحد، يتم تنفيذهما على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بمعارض أهلًا رمضان، يتم تنفيذها على مستوى عواصم المحافظات، و3 مراكز رئيسية بكل محافظة بجانب المنافذ المتنقلة في القرى والنجوع".

وقال: "معارض أهلًا رمضان، تشارك فيها جهات مختلفة، وهى وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، وتم تخصيص بعض الأركان في السلاسل التجارية بجانب الأفرع الخاصة ببيع السلع".

وتابع: "الزيادة في المعروض تؤدي بالتبعية إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، بجانب جهود الدولة لضبط أسعار السلع".

وقال: "كافة السلع والاحتياجات خلال شهر رمضان، متمثلة في السلع الأساسية والرمضانية، ستكون متوفرة، خاصة أن هناك الكثير من الشركات المشاركة".

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