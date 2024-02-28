خبير لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يرغب فى استمرار الحرب إلى ما لا نهاية

قال عصمت منصور، المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرغب في استمرار الحرب على قطاع غزة إلى ما لانهاية، لأن هذا الوضع يخدم أهدافه بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تضيق ذرعًا بالجرائم الإسرائيلية التي أصبحت تثقل على الرأي العام الأمريكي وعلى صورة الولايات المتحدة في الرأي العام الدولي.

وأشار إلى أن معالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقًا سياسيًا لبزوغ الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة.