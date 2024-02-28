مدير مستشفى كمال عدوان: نطالب المجتمع الدولى بمزيد من الدعم لقطاع غزة

قال حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن المستشفى خرج من الخدمة وكنا آخر المستشفيات التي توقفت عن العمل نظرًا لعدم توافر الوقود والمستلزمات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن شمال قطاع غزة يعاني أوضاعًا صحية كارثية نظرًا لتوقف خدمات المنظومة الطبية.

وأشار مدير مستشفى كمال عدوان، إلى أننا نطالب المجتمع الدولي بمزيد من الدعم لقطاع غزة، وخاصة الدعم الطبي.