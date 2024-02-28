الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صندوق مصر السيادى: لدينا 27 اتفاقية للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر منذ كوب 27

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

علق أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على توقيع سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الدولة وقعت 27 اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ انعقاد قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، موضحًا أنه تم توقيع أكثر من عشر اتفاقيات إطارية للمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها.

وأوضح أن الهيدرجين الأخضر صناعة ناشئة على مستوى العالم، وتتطور بشكل سريع، لافتًا إلى أن التحالفات تتكالب على المشاركة في البرنامج الذي تنفذه مصر في هذا المجال؛ نظرًا لأن لديها خطة واضحة المعالم تقوم على تسلسل واضح.

ولفت إلى أن هذا التسلسل يتضمن توقيع الاتفاقية، ثم إعداد دراسة للمشروع وتقديم دراسة الجدوى المبدئية، ومن ثم تدرسها الدولة وتتأكد من جدواها كما تتأكد من ملاءة التحالفات لتنفيذ هذه المشروعات.

ونوّه بأنه بعد ذلك يتم الدخول في مرحلة الاتفاقية الإطارية التي تكون مُلزمة بشكل أكبر وتتضمن تخصيص قطع أراض بحيث يأخذ المشروع منحى أكثر جدية، ثم التسلسل باتجاه الإغلاق المالي.

مواد متعلقة

مدير مستشفى كمال عدوان: نطالب المجتمع الدولى بمزيد من الدعم لقطاع غزة

خبير لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يرغب فى استمرار الحرب إلى ما لا نهاية

فصائل فلسطينية: قصفنا تجمعًا لجنود الاحتلال شرقى حى الزيتون فى غزة

محلل سياسى يعلق على التصعيد فى لبنان وعلاقته بحرب غزة

أشرف سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تتحمل ما تقوم به إسرائيل فى غزة

رشوان: اجتماع ممثلى الحوار الوطنى مع مدبولى "مثمر للغاية"

تحرك هام من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار

الحكومة: لا سرية في صفقة "رأس الحكمة" وعرضنا كل التفاصيل

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية