صندوق مصر السيادى: لدينا 27 اتفاقية للاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر منذ كوب 27

علق أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على توقيع سبع اتفاقيات مع مطورين عالميين لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الدولة وقعت 27 اتفاقية في مجال الهيدروجين الأخضر منذ انعقاد قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، موضحًا أنه تم توقيع أكثر من عشر اتفاقيات إطارية للمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها.

وأوضح أن الهيدرجين الأخضر صناعة ناشئة على مستوى العالم، وتتطور بشكل سريع، لافتًا إلى أن التحالفات تتكالب على المشاركة في البرنامج الذي تنفذه مصر في هذا المجال؛ نظرًا لأن لديها خطة واضحة المعالم تقوم على تسلسل واضح.

ولفت إلى أن هذا التسلسل يتضمن توقيع الاتفاقية، ثم إعداد دراسة للمشروع وتقديم دراسة الجدوى المبدئية، ومن ثم تدرسها الدولة وتتأكد من جدواها كما تتأكد من ملاءة التحالفات لتنفيذ هذه المشروعات.

ونوّه بأنه بعد ذلك يتم الدخول في مرحلة الاتفاقية الإطارية التي تكون مُلزمة بشكل أكبر وتتضمن تخصيص قطع أراض بحيث يأخذ المشروع منحى أكثر جدية، ثم التسلسل باتجاه الإغلاق المالي.