جابر القرموطى يشيد بمجلة "حرف" الصادرة عن "الدستور"

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، أهم موضوعات الصحف المصرية.

وسلط الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على أهم الموضوعات والملفات في "حرف" التي تصدر عن جريدة "الدستور".

وأوضح القرموطي أن "حرف" أول جريدة ثقافية ديجيتال تصدرها مؤسسة "الدستور"، مشيرًا إلى أهمية موضوع صاحبة المقامات للدكتورة صفاء النجار.

وأشار إلى أن موضوع مذكرات الدكتور خالد منتصر في عدد "حرف"، متابعًا: "شغل عالي وهايل جدًا، والدكتور محمد الباز بيقدم حاجة رائعة".

وتابع: “ريحة الورق، دورية أسبوعية بجريدة "الدستور" لتوثيق تاريخ الصحافة للزميل محمد جلال فراج جمال".