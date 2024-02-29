متحدث الوزراء: الدولة حريصة على الشفافية وإعلان كل بنود صفقة رأس الحكمة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، وحريص على إعلان كافة التفاصيل فور التوصل إليها، قائلا: "ما رصدناه من محاولات تشويه أو تشكيك غير صحيح أمام الحقائق المعلنة".

وأشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، إلى أنه تتم متابعة كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان لا بد من توضيح الحقائق أمام الرأي العام، موضحا أن رأس الحكمة مشروع شراكة استثمارية وليس بيع أصول، والمشروع خاضع للقوانين المصرية وستقوم على تنفيذه شركة مساهمة مصرية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن كافة الادعاءات التي وردت بأن مشروع رأس الحكمة يمس السيادة المصرية غير صحيح، قائلا: "الشركة اللي هيتم إنشاؤها لتنفيذ المشروع ستكون مصرية وخاضعة للقوانين المصرية، ومستقبلا حينما يتم إنشاء المدينة ستكون هناك مؤسسات مصرية تعمل على أرض الحكمة، والادعاءات بغير ذلك غير صحيحة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية".