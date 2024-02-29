الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

التضامن: "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" مبادرة تنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

قال الدكتور أحمد شاهين، مستشار منصة التواصل التفاعلي والمشرف الميداني على حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، إن المبادرة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتشمل تقديم خدمات اجتماعية متكاملة من كافة القطاعات التي تعمل بها الوزارة.

أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه دينا عصمت عبر قناة dmc، أن الآلية التى تعمل بها الوزارة تبدأ ببحث وصفي للمناطق لمعرفة الاحتياجات الاجتماعية لها، ونقاط القوة التي يمكن الارتكاز عليها فى مشروعات التمكين الاقتصادى والمشروعات الاقتصادية، وجرى إطلاق 6 قوافل للمناطق العشوائية.

وتابع أحمد شاهين: "أول منطقة استهدفناها كانت منطقة أهالينا لأنها ذات كثافة عالية، وذهبنا إلى روضة السيدة والمحروسة ومعا وحاليا نعمل في أرض الخيالة، ونعد للذهاب إلى روضة أكتوبر الأسبوع المقبل".

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية– تحت خط الفقر- ثم المناطق بديلة العشوائيات والذين جرى نقلهم إلى أماكن جيدة.

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