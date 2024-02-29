الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

خبير اقتصادى: رءوس أموال أجنبية جديدة تدخل مصر بعد نجاح صفقة رأس الحكمة

ماجد فتوح الخبير
ماجد فتوح الخبير الاقتصادي

كشف ماجد فتوح، الخبير الاقتصادي، المزايا التي سوف تحصل عليها الدولة المصرية عقب إبرام صفقة رأس الحكمة خلال الأيام الماضية.

وقال ماجد فتوح في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "الفترة المقبلة ستشهد مصر المزيد من دخول رءوس أموال أجنبية جديدة بعد صفقة رأس الحكمة، والمشروعات الصناعية والزراعية ومشروعات قطاع الاتصالات سوف تلقى استحسانا كبيرا من قبل المستثمرين الفترة المقبلة". 

وأضاف ماجد فتوح: "مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ستجعل المستثمر المصري والعالمي على درجة كبيرة من الثقة في السياسة الاقتصادية للدولة، خاصة أن المستثمر يحتاج إلى خطوات جادة وتشجيعية من قبل الدولة".

وأكمل ماجد فتوح: "الرئيس السيسي أوضح أن جزءا من الأموال الخاصة بالمشروع وصلت مصر، دخل جزء منها إلى البنك المركزي المصري، ويوم الجمعة أيضًا سيكون هناك جزء آخر".

وتابع ماجد فتوح: "الرئيس السيسي أكد أن مشروع مدينة رأس الحكمة سيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط".

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