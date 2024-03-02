رمضان عبدالمعز: اللهم بارك لنا فى ما بقى من شعبان وبلغنا رمضان

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، دعاء بمناسبة الأيام المباركة التي يمر بها العالم الاسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "اللهم بارك لنا في ما بقي من شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا من أهل الجود والإحسان".

وأضاف: "الله يقول في القرآن الكريم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن".

وتابع: "حاول تفكر بالعقل وتتريث بالإنصاف والعدل بدون أي مؤثرات خارجية بدون ما حد يؤثر عليك ولا يقولك كلام يؤثر فيك، لا فكر بهدوء شديد جدًا، نحن في الدنيا نُمتحن".