الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيمون: تصوير مسلسل صيد العقارب لم ينتهِ.. ولا أحب تكرار الأدوار

سيمون
سيمون

قالت الفنانة سيمون إن التصوير لم ينتهِ بعد في مسلسل صيد العقارب الذي سيعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» عبر شاشة «dmc»، الأحد، تمنت الانتهاء من التصوير قبل حلول رمضان، لكنّها أشارت إلى أنَّ المهم هو جودة العمل.

وأوضحت أنّ المسلسل يضم باقة من نجوم الفن الكبار، مشيرة إلى أن آخر أعمالها الرمضانية يعود لعام 2020 من خلال مسلسل قيد عائلي.

ونوهت بأنّ تلقت أكثر من عرض للمشاركة في أعمال درامية رمضانية، لكنها لم تفضِّل ذلك منعا لتكرار الأدوار.

وأفادت بأن أكثر ما جذبها لمسلسل صيد العقارب أنه من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، موضحة أنه العمل الأول الذي يجمع بينهما رغم أنه كان من المفترض أن تكون هناك أعمال أخرى تجمعهما.

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