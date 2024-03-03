تذبذب سعر الذهب منذ بداية العام الجاري، حيث سجل ارتفاعات قياسية ثم تراجعات كبيرة في مصر، وتوقع محللون أسواق المال ارتفاع سعر الذهب 2024 والذي يرتبط عالميًا بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، وتعرض الدستور في التقرير التالي توقعات سعر الذهب 2024 وسعر عيار 21 اليوم.

توقعات سعر الذهب 2024

وصدرت توقعات سعر الذهب 2024 من المحللون نهاية 2023 متوقعين أن يصل سعر الذهب 2024 إلى مستويات قياسية جديدة وأن تظل فوق مستويات 2000 دولار وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وسجل سعر الذهب بالدولار ارتفاعا كبيرا خلال آخر جلسة تعاملات واقترب من كسر مستويات 2100 دولار للأوقية، في ظل قوة الطلب عليه بالتزامن مع ضعف الدولار الأمريكي.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.90% وسجلت حوالي 2083.03 دولار للأوقية. بينما سجلت عقود الذهب الاَجلة حوالي 2091.85 دولار للأوقية بنسبة ارتفاع تصل إلى 1.81%.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأحد؛ ليستكمل سلسلة من التراجعات بدأ في تسجيلها منذ إتمام صفقة رأس الحكمة، وسجل الذهب عيار 21 2725 جنيه للبيع، 2675 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 24

3114.25 جنيه للبيع

3057.25 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 22

2854.75 جنيه للبيع

2802.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 18

2335.75 جنيه للبيع

2292.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14

1816.75 جنيه للبيع

1783.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

1557.25 جنيه للبيع

1528.5 جنيه للشراء