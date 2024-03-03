أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 3-3-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسواق الكتاكيت استقرارًا نسبيًا في العرض والطلب خلال الفترة الحالية، حيث لم تشهد تغيرات كبيرة في الإمدادات أو الطلبات، وقد تأثرت أسعار الكتاكيت بتراجع أسعار الأعلاف، حيث يشكل العلف جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الدواجن، وبالتالي، يؤدي تراجع أسعار الأعلاف إلى استقرار أو تراجع في أسعار الكتاكيت.

يسهم استقرار أسعار الكتاكيت في تحقيق استقرار اقتصادي للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، حيث يمكن للمنتجين التخطيط بشكل أفضل لعمليات الإنتاج والتسويق.

ونستعرض في التقرير التالي أٍعار الكتاكيت اليوم الأحد في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتكوت الأبيض في البورصة اليوم الأحد

سجلت أسعار الكتكوت أبيض شركات عمر يوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد سعر تراوح مابين 33 جنيه و 39 جنيه، حيث أستقرت أسعا رالكتكوت الأبيض عند نفس المستوي منذ أسبوعين.

كما سجلت أسعار الكتكوت أبيض قطعان عمر يوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد سعر تراوح مابين 26 جنيه 26.25 جنيه، بينما سجلت أسعار الكتكوت ساسو عمر يوم سعر تراوح ما بين 11 جنيه و 12 جنيه في البورصة، كما سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم 12 جنيه و 13 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي اليوم الأحد

سجلت أسعار الكتكوت البلدي الحر عمر يوم في بورصة الدواجن حيث سجلت أسعارها مابين 6.5 جنيه و 7.5 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر سعر تراوح مابين 9 جنيه و 10 جنيه، كما بلغ سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم سعر 10.5 جنيه و 11.5 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت روزي بيورعمر يو سعر 12 جنيه و13 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم الأحد

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم في بورصة الدواجن 12 جنيه و 13 جنيه.

بينما بلغ سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم في بورصة الدواجن 44 جنيه و 45 جنيه.

كما سجلت كتكوت بط مولارد عمر يوم في بورصة الدواجن 32.00 جنيه و32.75 جنيه.

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