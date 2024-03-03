الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يشهد سعر الذهب انخفاضًا متواصلًا خلال معاملاته الجارية موازيًا الانخفاض في سعر الدولار في السوق السوداء ووصوله إلى السعر الرسمي في البنك المركزي المصري.

وننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد ٣ مارس ٢٠٢٤ في مصر بالجنيه المصري والدولار، وكذلك حساب المصنعية للذهب وفق العيار.

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب  عيار 24 بيع 3188.5 جنيه شراء 3108.5 جنيه .
سعر الذهب عيار 22 بيع 2922.75 جنيه شراء 2849.5 جنيه.
سعر الذهب عيار 21 بيع 2790 جنيه شراء 2720 جنيه.
سعر الذهب عيار 18 بيع 2391.5 جنيه شراء 2331.5 جنيه. 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14 بيع 1860 جنيه شراء 1813.25 جنيه.
سعر الذهب عيار 12 بيع 1594.25 جنيه شراء 1554.25 جنيه.  
سعر الجنيه الذهب بيع 22320 جنيه شراء 21760 جنيه.
سعر الكيلو بيع 3،142،857 جنيه شراء 3،257،143 جنيه. 

سعر الذهب اليوم الجمعة 1-3-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب بالدولار 

يواصل سعر الذهب العالمي الارتفاع رغم الانخفاض المحلي في سعر الذهب، حيث شهد سعر الأونصة للبيع 2084 دولار أمريكي وهو ما يعادل بالجنيه المصري 97،743 جنيه، أما للشراء فكان 2083 دولار أمريكي، وهو ما يعادل بالجنيه المصري 101،297 جنيه. 

سعر الذهب بالمصنعية 

تختلف مصنعية الذهب من عيار لأخر ومن محل صائغ لأخر.

بالنسبة لمصنعية الذهب عيار ١٨ هي الأعلى من عيار ٢١ والذي يعد الأعلى كذلك عن عيار ٢٤.

وفي محافظات الصعيد والأرياف تحسب المصنعية بالنسبة المئوية والتي تبدأ من ٦% وتصل إلى ١٠%.

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