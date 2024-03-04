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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مساعد وزير التموين: انخفاض سعر الصرف فى السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب

الذهب
الذهب

تحدث الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن تأثير انخفاض أسعار الذهب على السوق، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المواطنون اتجهوا للشراء برغم زيادة الأسعار للحفاظ على قيمة أموالهم من التضخم، الأمر الذي جعل هناك مضاربات سعرية في سوق الذهب".

وأضاف: "مصلحة الدمغة والموازين هي المسئولة عن وضع الدمغة على السبيكة الذهبية، والطلب زاد على السبائك والجنيهات 5 أضعاف القيمة".

وتابع: "أسعار السلع لو زادت كل الطلب على السلعة يزيد، وحينما ينخفض السعر يتأنى المواطنين في الشراء، وهذا ما يحدث حاليا"، لافتا إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية للدولار أدى لانهيار الذهب.

واختتم: “مصر من أكبر 5 دول على مستوى العالم طلبا للذهب، والمواطن اتجه لشراء سبائك الفضة بعد ارتفاع أسعار الذهب”، كاشفا أنه سيتم قريبا وضع أسعار المعادن الثمينة في البورصة السلعية.

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