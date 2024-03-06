محافظ البنك المركزى: مصر ستكون دولة متزنة اقتصاديًا بمجهود الجميع وتفهمهم

كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري عن معنى «عقود مبادلة مخاطر الائتمان»، موضحًا أنها تعني أنها عقود تأمين على إخفاق بلد أو شركة، وهذه العقود كانت قد وصلت لـ27% وهذا يعني أنه لو هناك مستثمر أجنبي يحتاج للتأمين على مخاطر دولة مثل مصر ستكون 27%، وهذا يعني 211 نقطة يعني 2% وهذا يعني أن الإصلاحات النقدية على مستوى الدولة على مرأى ومسمع من الجميع.

وأضاف عبدالله خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي: «العقود الآجلة نزلت 30% من أول السنة، وهذه هي الرسائل الأساسية لهذا القرار، ونشكر الحكومة على جهودها المبذولة، فضلًا عن دعم القيادة السياسية»، موضحًا: «قررنا زيادة الفائدة حتى يكون الاحتفاظ بالجنيه مفيدًا للمواطن».

وأكمل: «نحن على بداية المسار الصحيح، لأن مصر اقتصاديًا تكون دولة متزنة اقتصاديًا بمجهود الجميع وتفهمهم».