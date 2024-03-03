الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ضحى عاصي: صفاء النجار قلم مهم جدًا في المشهد الثقافي

صفاء النجار
صفاء النجار

علّقت الروائية "ضحى عاصي" على رواية مقامات الغضب للروائية د.صفاء النجار في صالون شريف العصفوري الثقافي والأدبي.

وقالت خلال حضورها المناقشة وسط لفيف من القامات الثقافية، صفاء النجار قلم مهم جدا في المشهد الثقافي المصري، وقلم مختلف.

وأضافت أن الإبداع ليس سهلا الكتابة سهله، وصفاء النجار من الشخصيات التي لديها فكرة وموضوع خاص بها، متابعة: "في ناس كده لما تقرأ لها موضوعا تقفل بدون ما يلعم معاك حاجة".

وأشارت إلى أن صفاء النجار لديها عمق في الكتابة ومناقشة قضايا وتفجير قضايا ولا يوجد كلمة هباء في كتاباتها، وهناك رسم للشخصية وتفتح أبواب لتساؤلات.

أوضحت أن صفاء تحكي عن تجارب عدد من الكتاب والمثقفين الكبار، مشيرة إلى أن المشهد الثقافي المصري بالرغم من وجود آليات كبيرة تدعم الملفات الثقافية إلا أن المجتمع المدني والمثقفين يحافظون علي المشهد الثقافي بكل ما أوتوا من قوة.

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