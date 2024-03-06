الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الغرف التجارية: انخفاض 20% فى أسعار الزيت بعد قرارات البنك المركزى اليوم

علاء عز
علاء عز

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، إن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لآليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي فى الأسعار المتداولة حاليا.

تحديد سعر الجنيه 

وأكد الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سلسلة القرارات الاقتصادية التي تعلن عنها الدولة المصرية يومًا تلو الآخر خلال الأيام القليلة الماضية وحتى اليوم أدت إلى توافر العملة الأجنبية في الخزانة المصرية، ومن ثم ضرب السوق السوداء.

 اجتماعات مجلس الوزراء 

وتابع: "مجلس الوزراء قام بالعديد من الاجتماعات لخفض الأسعار قبل بداية شهر رمضان المقبل، لذا الحكومة تسير على قدم وساق لخدمة المواطن".

واستطرد: "نتوقع المزيد من الهبوط في سعر الدولار، وكل الذين قاموا باكتناز الدولار من الأسواق سوف يخسرون كثيرًا".

وذكر، أنه نتيجة لقرارات البنك المركزي اليوم حدث انخفاض 20% في أسعار الزيت على مستوى الجمهورية.

علاء عز الغرف التجارية الحياة اليوم الحياة قرارات البنك المركزي

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