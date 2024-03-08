سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك
استقر سعر الدولار اليوم عند الارتفاعات التي سجلها يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة، وخفض قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 8-3-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سعر الدولار بنك الاستثمار العربي
|49.35 جنيه
|49.45 جنيه
|سعر الدولار بنك القاهرة
|49.35 جنيه
|49.45 جنيه
|سعر الدولار البنك المركزي المصري
|49.33 جنيه
|49.47 جنيه
|سعر الدولار ميد بنك
|49.30 جنيه
|49.40 جنيه
|سعر الدولار بنك أبو ظبي التجاري
|49.60 جنيه
|49.70 جنيه
|سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي
|49.60 جنيه
|49.70 جنيه
|سعر الدولار البنك المصري الخليجي
|49.40 جنيه
|49.50 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرار عند الارتفاع الذي سجله يوم الأربعاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل كافة العملات، وسجل سعر الدولار في بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري استقرار عند الارتفاعات التي سجلها الأربعاء الماضي، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار أمريكى
|49.3414 جنيه
|49.4414 جنيه
|سعر اليورو
|53.7723 جنيه
|53.8961 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|62.9153 جنيه
|63.0675 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|56.0507 جنيه
|56.1898 جنيه
|100 ين يابانى
|33.3726 جنيه
|33.4470 جنيه
|سعر الريال السعودى
|13.1553 جنيه
|13.1826 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|160.5278 جنيه
|160.9055 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|13.4325 جنيه
|13.4633 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|6.8549 جنيه
|6.8693 جنيه
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