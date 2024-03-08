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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم عند الارتفاعات التي سجلها يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة، وخفض قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 8-3-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنكسعر الشراءسعر البيع
سعر الدولار بنك الاستثمار العربي49.35 جنيه49.45 جنيه
سعر الدولار بنك القاهرة49.35 جنيه49.45 جنيه
سعر الدولار البنك المركزي المصري49.33 جنيه49.47 جنيه
سعر الدولار ميد بنك49.30 جنيه49.40 جنيه
سعر الدولار بنك أبو ظبي التجاري49.60 جنيه49.70 جنيه
سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي49.60 جنيه49.70 جنيه
سعر الدولار البنك المصري الخليجي49.40 جنيه49.50 جنيه

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرار عند الارتفاع الذي سجله يوم الأربعاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل كافة العملات، وسجل سعر الدولار في  بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع. 

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بداية التعاملات

خبيرة مصرفية: قرارات البنك المركزي مبشرة للمرحلة المقبلة

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري استقرار عند الارتفاعات التي سجلها الأربعاء الماضي، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار أمريكى49.3414 جنيه 49.4414 جنيه
سعر اليورو53.7723 جنيه53.8961 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى62.9153 جنيه63.0675 جنيه
سعر الفرنك السويسرى56.0507 جنيه56.1898 جنيه
100 ين يابانى33.3726 جنيه33.4470 جنيه
سعر الريال السعودى13.1553 جنيه13.1826 جنيه
سعر الدينار الكويتى160.5278 جنيه160.9055 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى13.4325 جنيه13.4633 جنيه
سعر اليوان الصينى6.8549 جنيه6.8693 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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