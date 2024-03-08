سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-3-2024 فى البنوك

استقر سعر الدولار اليوم عند الارتفاعات التي سجلها يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 600 نقطة، وخفض قيمة الجنيه مقابل كافة العملات، و تعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الجمعة 8-3-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

البنك سعر الشراء سعر البيع سعر الدولار بنك الاستثمار العربي 49.35 جنيه 49.45 جنيه سعر الدولار بنك القاهرة 49.35 جنيه 49.45 جنيه سعر الدولار البنك المركزي المصري 49.33 جنيه 49.47 جنيه سعر الدولار ميد بنك 49.30 جنيه 49.40 جنيه سعر الدولار بنك أبو ظبي التجاري 49.60 جنيه 49.70 جنيه سعر الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.60 جنيه 49.70 جنيه سعر الدولار البنك المصري الخليجي 49.40 جنيه 49.50 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرار عند الارتفاع الذي سجله يوم الأربعاء بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مقابل كافة العملات، وسجل سعر الدولار في بنك مصر: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري استقرار عند الارتفاعات التي سجلها الأربعاء الماضي، واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع سعر الدولار أمريكى 49.3414 جنيه 49.4414 جنيه سعر اليورو 53.7723 جنيه 53.8961 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى 62.9153 جنيه 63.0675 جنيه سعر الفرنك السويسرى 56.0507 جنيه 56.1898 جنيه 100 ين يابانى 33.3726 جنيه 33.4470 جنيه سعر الريال السعودى 13.1553 جنيه 13.1826 جنيه سعر الدينار الكويتى 160.5278 جنيه 160.9055 جنيه سعر الدرهم الاماراتى 13.4325 جنيه 13.4633 جنيه سعر اليوان الصينى 6.8549 جنيه 6.8693 جنيه