خبيرة مصرفية: قرارات البنك المركزي مبشرة للمرحلة المقبلة

قالت الدكتورة "سهر الدماطي" الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المصري جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة.

وأضافت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية، عبر “إكسترا نيوز”، أن قرارات التي اتخذها البنك المركزي اليوم كانت في غاية الأهمية فعند توحيد سعر الصرف يعني ذلك استقرار الأسعار وعدم التلاعب ووضع أنظمة تناسب كافة الأطراف والاحتياجات حتى نصل للتوازن المطلوب.

وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات.

وأشارت إلى أنه يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وأوضحت أن بعد هذا الإجراء سيصبح للجنيه المصري قيمة.