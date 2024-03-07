نيفين الطاهري: قرارات اليوم هي انفراجة للاقتصاد وتحركا لبداية جديدة بتوقيت صعب

علقت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، توجيه الرئيس السيسي، بالإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، وباقى الموانىء المصرية المختلفة، لافتة إلى أن هي القرارت هي انفراجة للاقتصاد وتحركا لبداية جديدة في توقيت صعب، نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تحاول ضبط السوق بشكل كامل، موضحة: “كان ممكن قرار البنك المركزي يكون في وقت بدري عن كدة، وإحنا بنفكر دلوقتي بفكر اقتصادي بحت، عن كيفية الخروج من أزمة التضخم، والأمر في منتهى الصعوبة، لأننا شايفين أن الأسعار في السوق متأثرة بسعر الفائدة وسعر الدولار”.

واستطردت: “إحنا كمان بنعتمد في أي صناعة على مكونات تحقيق المُراد، وأهمية إني أنظر على الصناعة الداخلية، وأحسنها في جميع القطاعات، وأوفر مميزات للتشجيع على الصناعة، كمراعاة فرض الضرائب على سبيل المثال”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي من أجل تقديم منتج محلي عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي؛ مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء والتي تشمل عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية استهلها بزيارة مصنع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث يرافقه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المهندس أحمد شاكر والمهندس أحمد حسن مدير المصنع.