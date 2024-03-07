الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصناعات المعدنية" تشيد بقرارات الرئيس السيسى بضرورة توفير جميع السلع الأساسية للمواطن

طارق الجيوشي
طارق الجيوشي

أشاد المهندس طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدينة باتحاد الصناعات، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بضرورة توفير كافة السلع الأساسية للمواطن بأسعار تتناسب مع كافة الطبقات، بالتزامن مع استعدادات شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن قرار  البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، ساهم في تراجع الأسعار في الأسواق المحلية خاصة مع تراجع سعر الدولار.

وحسب بيان البنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك: "يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".

الصناعات المعدينة رمضان الكريم السيسي أسعار البنك المركزي

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