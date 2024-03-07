الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصناعات المعدنية: إشراف رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع استكمال للقرارات الإيجابية

طارق الجيوشي
طارق الجيوشي

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ما يحدث من الإفراج عن السلع هو انفراجة لدخول المواد الخام بعد فترة صعبة، موضحًا أن إشراف رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع هو استكمال للقرارات الإيجابية الأخيرة.

وأضاف الجيوشي، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة مرت خلال الفترة الماضية بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار، لافتًا إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، خلال الساعات الماضية، أحدثت انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية.

ووصل: "المواد الخام لها الأولوية عشان نعمل تجارة وعجلة الصناعة تدور والمصانع تشتغل وما يحدث هيفرق كتير في الاقتصاد والصناعة ستتأثر تأثيرًا ايجابيًا بهذه القرارات، ولازم يكون في رقابة على السوق والتسعير وميبقاش كل قطاع يسعر من وجهة نظره والأمور ستختلف تمامًا ومش هيبقى في سوق سوداء وهيبقى في وضوح للتكلفة ومش هيبقى في ممارسات احتكارية".

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي من أجل تقديم منتج محلي عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي؛ مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء والتي تشمل عددًا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية استهلها بزيارة مصنع شركة "مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر" بمدينة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، حيث يرافقه وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المهندس أحمد شاكر والمهندس أحمد حسن مدير المصنع.

رئيس الوزراء لصناعات المعدنية الإفراج عن السلع

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