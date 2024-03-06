الصحة الفلسطينية: المجاعة ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المجاعة ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان، موضحة أنها وصلت لمستويات قاتلة، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، عن استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 18 شهيدًا في القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30717 شهيدًا و72156 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق ما أكدت وزارة الصحة في القطاع.

وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ152 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات بخان يونس وشمالي غزة.

وبينت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".