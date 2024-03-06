مجلس التخطيط بإسرائيل يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة

صادق مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

من جهة أخرى، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من "انفجار وشيك" في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات بشمال القطاع أعلى بثلاث مرات من المسجلة في الجنوب.

وأفاد جيمس إلدر، متحدث اليونيسف، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "نشاهد وفيات (بسبب سوء التغذية) كنا نخشاها منذ فترة طويلة، ونرى أن تلك الوفيات ستستمر في الارتفاع".

وأوضح أننا سنرى انفجارًا وشيكًا في وفيات الأطفال، إذا لم تُحل أزمة التغذية المتفاقمة في قطاع غزة، وأضاف أن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة في الشمال أعلى بثلاث مرات من تلك الموجودة في رفح جنوبًا.