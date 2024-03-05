القاهرة الإخبارية: مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين شرق نابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقوات الاحتلال، حيث هاجم مستوطنون إسرائيليون منازل فلسطينيين بأطراف بلدة جالود جنوب شرق نابلس، ورشقها بالحجارة.

وأضافت “السلامين” في رسالة على الهواء، أنه من المتوقع هدم الاحتلال منزل الشهيد مناصرة منفذ العملية خلال أيام، بجانب اعتقالات واسعة لأفراد عائلته واستدعاء أشقائه، كما أن هناك إطلاقًا كثيفًا للنار صوب مركبة فلسطينية كان بها مواطنان فلسطينيان أحدهما كانت إصابته برصاصة بالخاصرة ليتم نقله إلى مستشفى مجمع فلسطين.

بدأت مفاوضات الهدنة والتبادل في القاهرة، أمس الأول الأحد، بين أطراف تضم مصر وقطر وحركة حماس والولايات المتحدة الأمريكية. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الإثنين، بأن "تقدمًا ملحوظًا" سُجل خلال اليومين الماضيين من المحادثات، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وأعلن مصدر رفيع المستوى أن هناك جهودًا مصرية حثيثة للوصول إلى اتفاق للهدنة قبل شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مفاوضات الهدنة، وأن القاهرة تسعى للوصول لاتفاق عادل.

وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة "على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح 42 محتجزًا في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمعدل محتجز مقابل 10 أسرى".