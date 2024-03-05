عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان “يوم السينما الفلسطينية.. كيف دعم مهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية القضية؟".

وقال التقرير: "تتلاطم الأحداث في غزة بين أطلال الدمار وشظايا الأمل، لكن في ظل هذا الجحيم يستمر الفن ليكون صوتا يتردد في أرجاء العالم من خلال الأفلام لتسليط الضوء على صمود وتحديات الشعب الفلسطيني وتعزيز الثقافة السينمائية الفلسطينية".

وأضاف: "تحت عنوان يوم السينما الفلسطينية في الإسماعيلية تعرض مجموعة من الأفلام في الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور المخرجين وصناع الأفلام والنقاد".

وتابع: "منصات نقاشية تعقب كل فيلم مما يترك مساحة أكبر بين المخرجين والجمهور لتحليل قصة الفيلم والشخصيات وتسلسل الأحداث في دعم استمرار صوت القضية الفلسطينية".

واستطرد: "فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي تمثل جولة في عالم السينما التسجيلية بنكهات فنون الدول العربية والأجنبية من خلال قص تروى في صالات قصر الثقافة".