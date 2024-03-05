الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف شرقى مخيم البريج وسط غزة

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل  إعلام فلسطنية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة .

في سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عشرة أطفال توفوا جوعًا في مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن ممثلي منظمة الصحة العالمية قاموا بزيارة مستشفيي العودة وكمال عدوان شمال قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وحددوا مستويات خطيرة من سوء التغذية ونقص الوقود والغذاء والإمدادات الطبية.

وقد كتب "جيبريسوس" على صفحته بمنصة "إكس"، أن الزيارات "كانت الأولى منذ أوائل أكتوبر 2023 على الرغم من جهود منظمة الصحة العالمية للوصول بشكل أكثر انتظامًا إلى شمال غزة".
 

غزة قصف مدفعي إسرائيلي مخيم البريج البريج

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