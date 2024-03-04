خبير عسكرى: إسرائيل تحاول جس النبض لتعلم مدى جهوزية المقاومة فى لبنان

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن من يدقق بمجريات العمليات العسكرية الجارية عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويدقق في السلوكيات التي يتبعها كل من الطرفين، يستطيع أن يخرج بخلاصة مفادها أن الوضع ما زال يندرج تحت عنوان المواجهة في إطار الحرب المقيدة.

القيود الأربعة التي تنظم عمليات المواجهة على الحدود

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مع استثناءات بين الحين والآخر يرتكبها العدو الإسرائيلي فترد عليه المقاومة لاستثناء مقابل يعيده إلى القيود الأربعة التي تنظم عمليات المواجهة على الحدود، وهي قواعد (المكان والهدف وطبيعة السلاح المستخدم والمناورة)، وهي الأمور التي تحكم ما يحدث على الحدود".

وتابع أن محاولة الدخول البري من دورية إسرائيلية إلى الجنوب اللبناني تدل على أن إسرائيل تحاول جس النبض على الأرض لتعلم مدى جهوزية المقاومة، وعندما قوبلت بالنار انسحبت من غير إحداث أي تغيير وادعت أنها لم تنفذ العملية، مؤكدًا أن إسرائيل حتى الآن ليست جاهزة لحرب مع لبنان ولن تخرج سليمة إن فعلت ذلك.