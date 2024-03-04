الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: إسرائيل تحاول جس النبض لتعلم مدى جهوزية المقاومة فى لبنان

حزب الله
حزب الله

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن من يدقق بمجريات العمليات العسكرية الجارية عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويدقق في السلوكيات التي يتبعها كل من الطرفين، يستطيع أن يخرج بخلاصة مفادها أن الوضع ما زال يندرج تحت عنوان المواجهة في إطار الحرب المقيدة.

القيود الأربعة التي تنظم عمليات المواجهة على الحدود

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "مع استثناءات بين الحين والآخر يرتكبها العدو الإسرائيلي فترد عليه المقاومة لاستثناء مقابل يعيده إلى القيود الأربعة التي تنظم عمليات المواجهة على الحدود، وهي قواعد (المكان والهدف وطبيعة السلاح المستخدم والمناورة)، وهي الأمور التي تحكم ما يحدث على الحدود".

وتابع أن محاولة الدخول البري من دورية إسرائيلية إلى الجنوب اللبناني تدل على أن إسرائيل تحاول جس النبض على الأرض لتعلم مدى جهوزية المقاومة، وعندما قوبلت بالنار انسحبت من غير إحداث أي تغيير وادعت أنها لم تنفذ العملية، مؤكدًا أن إسرائيل حتى الآن ليست جاهزة لحرب مع لبنان ولن تخرج سليمة إن فعلت ذلك.

إسرائيل لبنان الدخول البري

مواد متعلقة

وزير الاقتصاد اللبنانى: عدم الاستقرار التحدى الأكبر الذى يواجه اقتصادنا

"تنمية الثروة الحيوانية": المشروع القومى للبتلو بدأ 2017 وتمويله بلغ 8 مليارات جنيه

وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات لأهالى المحتجزين الإسرائيليين داخل الكنيست

شهباز شريف يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الباكستانية

ميدفيديف: الوضع الحالى بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ من أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962

الإسعاف الإسرائيلى: 3 مصابين بصاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مرجليوت

وسائل إعلام لبنانية: جيش الاحتلال يطلق قذائف فوسفورية على بلدتى جنوبى لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوى بكريات شمونة ومحيطها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال