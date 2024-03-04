الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ميدفيديف: الوضع الحالى بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ من أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الأراضي الواقعة على ضفتي نهر الدنيبر جزء لا يتجزأ من الحدود الاستراتيجية التاريخية لروسيا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف ميدفيديف: روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تستسلم كييف، فضلًا عن ان الوضع الحالي بين روسيا والولايات المتحدة أسوأ من أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وكان أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن ألمانيا تستعد لحرب مع روسيا.

وقال ميدفيديف، في بيان نشره على قناة "تليجرام": "أعتقد أن تبييض التحالف السياسي الحاكم في ألمانيا سيبدأ الآن من أجل تخفيف السخط العام من محادثة ضباط الجيش".

وأضاف: "سيقولون إن هذه مكائد الجيش، إنهم يحبون مثل هذا الحديث، إنهم يحبون لا شيء أكثر سوى ممارسة مناورات الحرب".

ولفت إلى أن محاولة تصوير محادثات الضباط الألمان المسربة حول الهجوم على شبه جزيرة القرم على أنها "لعبة صواريخ ودبابات" كذبة خبيثة.

وتابع: "لا أحد يعرف ما إذا كانت القيادة السياسية والمستشار أولاف شولتس شخصيًا على علم بذلك، لكن حتى لو لم يكونوا على علم ولم يأمروا بشيء كهذا، فإن التاريخ يعرف أمثلة كثيرة عندما يكون العسكريون قادرين على اتخاذ قرارات للقادة المدنيين بشأن بدء الحروب أو تحفيزها".

الأراضي الواقعة نهر الدنيبر روسيا أزمة الصواريخ الكوبية

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