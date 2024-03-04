وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوى بكريات شمونة ومحيطها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة

أفادت فضائية القاهرة الاخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة.

وفي سياق متصل، كشفت القناة "14" الإسرائيلية عن موجة من الاستقالات داخل طاقم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بما في ذلك نائبه موران كاتس وعدد كبير من كبار الضباط، على خلفية نتائج الاعتداءات الإسرائيلية على غزة؛ رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشارت القناة إلى أنه من بين المستقيلين أيضًا المتحدث باسم الجيش للشئون الإعلامية الأجنبية ريتشارد هيكت، إلى جانب عدد آخر من كبار الضباط، ويُعزي سبب الاستقالات إلى عدم الرضا عن إدارة الحرب ونتائجها الكارثية.

كان "هيكت" من المقاتلين القدامى ويتسم بالتنظيم الشديد، وأعلن استقالته بعد أن حلَّ شخصٌ آخر محله، وقد أُخبِرَ بذلك بنبرةٍ قاسية، حسبما زُعِم، إضافة إلى استقالة المقدم ميراف جرانوت ستولر أيضًا بعد عدم ترقيته، وكان هذا هو الحال أيضًا مع المقدم تسوبيا موشكوفيتش.