الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوى بكريات شمونة ومحيطها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت فضائية القاهرة الاخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة.

وفي سياق متصل، كشفت القناة "14" الإسرائيلية عن موجة من الاستقالات داخل طاقم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بما في ذلك نائبه موران كاتس وعدد كبير من كبار الضباط، على خلفية نتائج الاعتداءات الإسرائيلية على غزة؛ رغم استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأشارت القناة إلى أنه من بين المستقيلين أيضًا المتحدث باسم الجيش للشئون الإعلامية الأجنبية ريتشارد هيكت، إلى جانب عدد آخر من كبار الضباط، ويُعزي سبب الاستقالات إلى عدم الرضا عن إدارة الحرب ونتائجها الكارثية.

كان "هيكت" من المقاتلين القدامى ويتسم بالتنظيم الشديد، وأعلن استقالته بعد أن حلَّ شخصٌ آخر محله، وقد أُخبِرَ بذلك بنبرةٍ قاسية، حسبما زُعِم، إضافة إلى استقالة المقدم ميراف جرانوت ستولر أيضًا بعد عدم ترقيته، وكان هذا هو الحال أيضًا مع المقدم تسوبيا موشكوفيتش.

وسائل اعلام إسرائيلية صفارات الإنذار كريات شمونة طائرات مسيرة

مواد متعلقة

فلسطين: رصدنا مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها

قيادى فى حماس: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على شعبنا ومستعدون للدفاع عنه

فلسطين: إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى عارمة فى غزة لتكريس احتلاله

الخارجية الروسية: موسكو تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية

الكرملين: تسجيل المسئولين الألمان بشأن ضرب القرم يظهر تورط الغرب بالصراع فى أوكرانيا

أستاذ أمراض القلب توضح حقيقة تأثير الموز على ضغط الدم

الخارجية الروسية: مناورات الناتو استفزازية وستؤدى لمزيد من المخاطر

عضو الجمعية المصرية للإحصاء: الدولة حرصت على تطوير زراعة القطن واستنباط سلالات جديدة

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال