الخارجية الروسية: مناورات الناتو استفزازية وستؤدى لمزيد من المخاطر

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مناورات الناتو التي انطلقت ذات طبيعة استفزازية وستؤدي إلى مزيد من المخاطر، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ويستعد حوالي 20 ألف جندي من عشر دول تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبور نهر فيستولا، أطول أنهار بولندا، اليوم الإثنين في إطار مناورة تهدف إلى ردع عدوان روسي.

ومن المقرر إجراء تدريبات "دراجون 24" بالقرب من بلدة كورزينيوفو، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب جدانسك. وستشارك بولندا بنحو 15 ألف جندي في المناورات، حسب وارسو.

وقالت القوات المسلحة البولندية إن عبور نهر فيستولا مع بناء جسر عائم سيختبر قدرة القوات البرية والبحرية والجوية والإلكترونية على العمل معا خلال أزمة عسكرية كبيرة.

يشار إلى أن هناك تحذيرات متزايدة من المسئولين الأوروبيين من أن روسيا قد تكون مستعدة لاختبار تضامن حلفاء الناتو في مرحلة ما خلال السنوات القليلة المقبلة.

