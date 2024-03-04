الكرملين: تسجيل المسئولين الألمان بشأن ضرب القرم يظهر تورط الغرب بالصراع فى أوكرانيا

أكد الكرملين أن تسجيل المسئولين الألمان بشأن ضرب القرم، يظهر تورط الغرب المباشر في الصراع بأوكرانيا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وتعتزم الدول الأوروبية جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

كما أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويدها أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.