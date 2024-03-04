الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قيادى فى حماس: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على شعبنا ومستعدون للدفاع عنه

حماس
حماس

قال قيادي في حماس إن التهديد بارتكاب مجازر جديدة في رفح الفلسطينية يؤكد طبيعة جيش الاحتلال الإجرامية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "نبدي مرونة في التفاوض حرصًصا على شعبنا ومستعدون للدفاع عنه".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ150على التوالي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 71 ألفًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.

حماس الاحتلال جيش الاحتلال التفاوض

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