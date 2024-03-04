الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الروسية: موسكو تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، السفير الألمانى فى موسكو، ألكسندر لامبسدورف؛ على خلفية كشف محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم.

وذكر مصدر بالوزارة، بحسب وسائل إعلام روسية، اليوم، أنه تم استدعاء السفير الألماني في موسكو اليوم إلى الوزارة على خلفية محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم دون إعطاء تفاصيل أخرى.

موسكو الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية

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