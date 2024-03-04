الأرصاد: الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع بدرجات الحرارة وستصل لـ 26

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة أن حالة الجو اليوم مستقرة بشكل كبير على الكثير من المناطق بالمحافظات،.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية،على القناة الأولى، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، " المحافظات المطلة على البحر المتوسط، موضحة أن الطقس في فترة الليل سيكون منخفض، وأن الانخفاضات من فترة النهار للمساء تصل لـ 10 درجات، وأن الساعات الصباحية يكون هناك تكون للشبورة المائية.

وكشفت أن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة غدًا ستصل لـ 26 درجة، وأن معدلات درجات الحرارة في شهر مارس تكون أعلى من عشرين درجة.

وأشارت إلى أن الجميع يجب توخي الحذر، وعدم خفيف الملابس، حتى لا يصاب أحد بـ نزلات البرد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:



العظمى الصغرى

القاهرة 23- 15

الإسكندرية 21- 13

الإسماعيلية 24- 12

دمياط 21-13

بورسعيد 21-13

السويس 23-13

الغردقة 26 - 16