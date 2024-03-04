الأرصاد: طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا مائل للحرارة على شمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 22 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 22 13

نخل 21 4

كاترين 19 2

الطور 25 14

طابا 21 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 23 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 26 16

سفاجا 24 16

مرسى علم 25 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 18

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 24 10

أسيوط 25 10

سوهاج 25 11

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادي الجديد 27 9

أبوسمبل 28 13

