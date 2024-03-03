الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

طقس دافيء
طقس دافيء

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد..

 بينما يسود طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة صباحًا.. الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
 

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الأرصاد الجوية تتوقع حالة الطقس على مدار الأسبوع


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 
 


العظمى الصغرى:
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 23 15
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 22 14 
دمنهور 23 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 13 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 13
دمياط 21 13 
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 22 13
نخل 21 4 
كاترين 19 2
الطور 25 14
طابا 21 13
شرم الشيخ 27 16
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 20 12
السلوم 21 10
سيوة 23 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 16
سفاجا 24 16
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 18
حلايب 25 18
أبو رماد 27 17 
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 27 13 
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
الوادي الجديد 27 9
أبوسمبل 28 13
 

 

الأرصاد غدا طقس دافيء هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية القاهرة درجات الحرارة

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