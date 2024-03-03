الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

شبورة صباحًا.. الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا

شبورة
شبورة

توقع خبراء  هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
العاصمة الإدارية 23 13
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13 
دمنهور 23 13
وادي النطرون 23 12
كفرالشيخ 22 12
المنصورة 22 13 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 12
طنطا 23 12
دمياط 21 13 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 24 12
السويس 23 13
العريش 21 11
رفح 21 11
رأس سدر 22 13
نخل 20 4 
كاترين 19 2
الطور 24 14
طابا 20 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 19 10
السلوم 20 9
سيوة 23 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 16
سفاجا 24 16
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 18
حلايب 25 18
أبورماد 27 17 
رأس حدربة 25 17
الفيوم 24 11
بني سويف 24 11
المنيا 24 10
أسيوط 25 10
سوهاج 25 11
قنا 27 12 
الأقصر 28 12
أسوان 29 14
الوادي الجديد 27 9
أبوسمبل 28 13
 

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