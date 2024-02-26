رئيس القابضة للمطارات: التطوير لا يتعارض مع الحفاظ على البيئة

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن التطورات الدولية التي شهدتها صناعة النقل الجوي قد جعلت تلك الصناعة ركيزة أساسية للاقتصاد القومي وفي أحيان أخرى قاطرة لذلك الاقتصاد، ولذا أصبحت تلك الصناعة تشهد معدلات نمو سريعة ومتلاحقة رغم أنها أكثر الصناعات تأثرًا بالظروف المحيطة.



وأضاف محروس في كلمته، أن تطوير المطارات لا يتعارض مع الحفاظ علي البيئة، فقد وضعت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية خطة طموحة، للتقليل من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمراسم افتتاح المؤتمر الخاص بالاجتماع الـ71 للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا، الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني المصري والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال واحمد عيسي وزير السياحة والآثار ووزيرة الهجرة لويس فيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات و ايمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات إقليم افريقيا علي التونسي سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات.

ومشاركة أهم المتخصصين في قطاع الطيران في افريقيا دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ علي البيئة.

يناقش المؤتمر الإستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للإقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا. والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلًا مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الإستدامة الإقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والإجتماعية.