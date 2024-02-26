الرؤساء التنفيذين للمطارات الافريقية يناقشون الأهمية الاستراتيجية للمطارات

ناقش الرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقية، دور المطارات فى تحقيق الإستدامة فى مواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي والفرص المتاحة وكذا التمويل، البنية التحتية، بناء القدرات والتكامل الإجتماعى مع تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول.

وذلك علي هامش جلسات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات- اقليم افريقيا وتناولت الحلقة النقاشية للرؤساء التنفيذيين للمطارات الإفريقيةالأهمية الإستراتيجية للمطارات كقاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.

شارك في الجلسة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية و لويسفيليب دي اوليفيرا رئيس المجلس العالمي للمطارات وجون لويس مولوت المدير العام لشركة المطارات والملاحة الجوية والأرصاد (الكوتييفوار)،و هنري اويجيا المدير الإدارى لهيئة المطارات فى كينيا،و موبيبي موبوفو العضو المنتدب التنفيذى لشركة المطارات (جنوبافريقيا).

بينما ناقشت الجلسة الثانية معالجة مخاطر الأمن والسلامة الراهنة مع المضى نحو مستقبل مستدام للمطارات الإفريقية. حيث تناول النقاش التحديات القائمة أمام المطارات الإفريقية وكيفية التوفيق بين السلامة ،الأمن، الإستدامة وأولويات الإستثمار لمستقبل الطيران في إفريقيا.



إجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي

يشار إلى أن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران أكد خلال الجلسة الافتتاحية أن صناعة النقل الجوي من الركائز الأساسية لنمو اقتصاديات الدول لتأثيرها الفعال في تحقيق التنمية، من خلال دفع حركة السياحة والتجارة العالمية حيث بلغإجمالي حجم حركة الركاب على المستوى العالمي في عام 2019 (4.5) مليار راكب وانخفض إلى (3.5) مليار راكب في عام 2022، ثم شهدت ارتفاعًا مرة أخري في عام 2023 إلى (4.3) مليار راكب.

وترتكز صناعة النقل الجوي على محاور رئيسية ممثلة... في (المطارات – خطوط الطيران – الملاحة الجوية –

خدمات أخرى)، إلا أنها تتأثر بالعديد من التحديات (الاقتصادية – السياسية – الاجتماعية – البيئية).