الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

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وقالت الأرصاد إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. 
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
العاصمة الإدارية 26 12
6 أكتوبر 26 12
بنهــــا 26 13 
دمنهور 24 12
وادي النطرون 24 12
كفرالشيخ 24 13
المنصورة 25 13 
الزقازيق 26 13 
شبين الكوم 26 13
طنطا 26 13
دمياط 24 12 
بورسعيد 24 14
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 13
العريش 22 10
رفح 22 9
رأس سدر 23 13
نخل 21 8
كاترين 16 3
الطور 24 15
طابا 22 13
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 12
مطروح 20 10
السلوم 19 10
سيوة 20 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 26 17
سفاجا 25 14
مرسى علم 25 16
شلاتين 27 17
حلايب 25 16
أبورماد 26 16 
رأس حدربة 25 17
الفيوم 25 11
بني سويف 26 10
المنيا 26 10
أسيوط 27 10
سوهاج 27 11
قنا 27 13 
الأقصر 28 14
أسوان 28 15
الوادى الجديد 27 10
أبوسمبل 28 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 18
المدينة المنورة 28 16 
الرياض 24 11
المنامة 22 18
أبوظبي 24 18
الدوحة 24 17
الكويت 23 18
دمشق 18 6
بيروت 20 14
عمان 18 8
القدس 18 10
غزة 20 15
بغداد 19 8
مسقط 27 24
صنعاء 27 10
الخرطوم 35 20
طرابلس 22 12
تونس 21 11
الجزائر 17 8
الرباط 18 9
نواكشوط 32 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 16 9
إسطنبول 16 8
إسلام آباد 18 8
نيودلهى 25 14 
جاكرتا 31 25
بكين 5 4-
كوالالمبور 36 25
طوكيو 13 4 
أثينا 16 11
روما 15 10
باريس 10 5
مدريد 10 4
برلين 12 4
لندن 9 2
مونتريال 6 2-
موسكو 1 4-
نيويورك 12 5
واشنطن 18 7
أديس أبابا 28 13

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس مائل للحرارة

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