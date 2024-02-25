رئيس "القابضة للمطارات": مصر لديها دور مهم وفعال فى مجلس المطارات الإفريقى



رئيس "القابضة للمطارات": مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي



أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (إفريقيا)، أن مصر لديها دور مهم وفعال في مجلس المطارات الإفريقي خاصة مع اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات.

قطاع الطيران في إفريقيا



جاء ذلك في كلمته خلال اجتماعات مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا واجتماعات الرؤساء التنفيذيين ومنتدى شركاء الأعمال، التي بدأت اليوم الأحد بأحد الفنادق بمطار القاهرة، بحضور أهم المتخصصين في قطاع الطيران في إفريقيا، لمناقشة دور المطارات في التنمية الاقتصادية ومستقبل النقل الجوي والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بصناعة النقل الجوي لتحسين نظام الطيران، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي دون إغفال أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة.



وثمّن رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اختيار مصر ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية كممثل لإفريقيا في المجلس العالمي للمطارات، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمؤتمر هذا العام تمثل فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار خاصة مع عودة الحركة الجوية لمعدلاتها بعد جائحة كورونا.

وكانت قد بدأت أمس اجتماعات مجموعات لجان العمل لإقليم إفريقيا والاجتماعات التحضيرية لمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا الـ71 حيث اجتمعت أربع من اللجان الإقليمية الست المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية، وقام المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وعضو مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات (إفريقيا) بالمرور على اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات ومتابعة سير العمل وإعطاء توجيهات بتوفير كافة التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتلعب تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات، حيث تقوم بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطوير المواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه إفريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.