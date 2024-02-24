السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ممثلو الدول للمطارات يشكلون لجانًا خاصة لبدء اجتماعهم غدًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع التحضيري

بدأت اليوم، الاجتماعات التحضرية لممثلي المجلس الدولي للمطارات وقاموا بتشكيل عدد من اللجان الخاصة، استعدادًا لعقد  مؤتمرومعرض المجلس الدولي للمطارات، والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور، مصطفي مدبولي والفريق محمد عباس حلمي.

بدأت اللجان التي تم تشكيلها اليوم  للعمل لإقليم إفريقيا، حيث اجتمعت أربع من اللجان الإقليمية الست المخصصة لعقد اجتماعات متعمقة في مجالات السلامة والتقنية.

شاشات مطار القاهرة تتزين بشعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات (القاهرة 2024)

اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات  

قام المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعضو مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات (إفريقيا)، بالمرور على اللجان وحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمطارات، ومتابعة سير العمل وإعطاء توجيهات بتوفير كل التسهيلات لتيسير الاجتماعات.

وتمثل تلك اللجان دورًا حاسمًا ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس الدولي للمطارات، حيث تقوم  بوضع جدول أعمال شامل يهدف إلى تطويرالمواقف السياسية وصياغة الاستراتيجيات والسياسات لتوجيه إفريقيا نحو تعزيز السلامة والأمن والاستدامة في مجال الطيران.

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المطارات: موضوعات مهمة على طاولة مؤتمر المجلس الدولى للمطارات

وكان قد وصل إلي القاهرة مساء أمس سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

وقام الملاح خالد الألفي، رئيس اللجنة الفنية والتنظيمة والمالية للمؤتمر وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال اللجنة التنظيمية استعدادًا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية وعرض ماتم من تنفيذه على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن شاشات مباني الركاب 2 و3 يعرض عليها الإعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من إفريقيا وغيرها من الدول، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر، حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من وإلي المطار.

الإعلان الترويجى أفريقيا المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا المجلس الدولي للمطارات مجال الطيران السلامة والأمن مجالات السلامة والتقنية وزير الطيران المدني مصطفى مدبولى

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