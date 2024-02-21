الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غدٍ الخميس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة حتى يوم الإثنين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون مستقرة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادى النطرون 20 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 20 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 20 12
دمياط 19 12 
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 20 12
رفح 19 11
رأس سدر 23 13
نخل 21 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 19 10
السلوم 20 09
سيوة 20 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 25 14
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 26 13
حلايب 24 15
أبو رماد 23 14 
رأس حدربة 23 15
الفيوم 23 10
بني سويف 24 09
المنيا 24 08
أسيوط 24 09
سوهاج 25 09
قنا 25 11 
الأقصر 26 11
أسوان 30 14
الوادي الجديد 25 08
أبوسمبل 28 10

 

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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 33 22
المدينة 32 18 
الرياض 27 15
المنامة 23 18
أبوظبي 25 18
الدوحة 26 17
الكويت 24 14
دمشق 18 05
بيروت 19 14
عمان 16 05
القدس 16 05
غزة 18 11
بغداد 23 10
مسقط 25 20
صنعاء 27 09
الخرطوم 39 23
طرابلس 18 11
تونس 19 10
الجزائر 21 15
الرباط 21 14
نواكشوط 34 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 12 02-
إسطنبول 13 05
إسلام آباد 19 04
نيودلهى 24 10 
جاكرتا 33 26
بكين 02 06-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 08 04 
أثينا 15 08
روما 16 11
باريس 13 05
مدريد 13 05
برلين 12 07
لندن 13 05
مونتريال 06 02
موسكو 01 01-
نيويورك 08 03
واشنطن 11 01-
أديس أبابا 26 10

خبراء هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الوجه البحري السواحل الشمالية جنوب سيناء شمال الصعيد جنوب الصعيد

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